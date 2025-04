Séché: CA contributif en hausse de plus de 13% information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Pour les trois premiers mois de 2025, Séché Environnement affiche un chiffre d'affaires contributif de 280,3 millions d'euros, en hausse de 13,4% en données publiées et de 5,4% en organique par rapport à la même période de l'an passé.



'Cette progression reflète la bonne orientation de la plupart des marchés de Séché Environnement en France comme à l'international, en particulier au sein de la filière déchets dangereux', explique le groupe de services collectifs.



Sans exposition directe au commerce international, Séché anticipe la poursuite de ces tendances positives au cours des prochains mois. Il confirme donc l'objectif de croissance du CA contributif de +6% en 2025, pour viser un niveau proche de 1,18 milliard d'euros.





Valeurs associées SECHE ENVIRONNEMENT 86,7000 EUR Euronext Paris +10,31%