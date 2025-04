Seb: vise une croissance organique du CA 2025 autour de 5% information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Les ventes se sont élevées à 1 906 ME, en baisse organique de - 0,6 % et en hausse de + 0,7 % en données publiées.



Les ventes en Grand Public ont enregistré une croissance organique de + 2,8 % (+ 2,2 % en données publiées) et de + 3,3 % hors programmes de fidélisation. Les ventes en Professionnel ont enregistré un repli à -21,7 % à 234 ME à taux de change et périmètre constants - tcpc (- 9,2 % en données publiées).



En Europe occidentale, les ventes ont été stables à tcpc (+ 0,1 % en données publiées). La croissance organique des ventes ressort à + 1,7 % hors effets des programmes de fidélisation.



Au premier trimestre, les ventes en Amérique du Nord ont progressé de + 4,9 % à tcpc et de + 2,2 % en données publiées.



Le premier trimestre marque le retour notable de la croissance des ventes en Chine. Le chiffre d'affaires augmente de 3,5 % à tcpc (+ 5,5 % en données publiées).



Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) du Groupe s'inscrit à 50 ME au 1er trimestre 2025 (contre 111 ME au 1er trimestre 2024). La marge opérationnelle s'est établie à 2,6 % contre 5,8 % un an plus tôt.



Le Groupe s'attend en 2025 à une croissance organique du chiffre d'affaires attendue autour de 5 % et une progression du ROPA en données publiées.





