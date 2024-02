Seb sous pression : Peugeot Invest solde sa participation à 106 euros par titre

Le principe reste le même pour les vêtements et chaussures que pour la sélection de produits électroniques : le consommateur doit se rendre chez un réparateur agréé pour bénéficier d'une aide qui ne peut dépasser 60% du coût de la réparation. L'organisme agréé, " Refashion ", vise à augmenter de 35% le nombre de réparations d'ici à 2028. Le Fonds réparation, alimenté par les " éco-contributions " des marques, finance l'opération. Néanmoins la question est de savoir si ce bonus devra affronter les mêmes difficultés que celui pour l'électroménager, qui n'a pas rencontré le succès escompté, notamment du fait de procédures de labellisation complexes.

En France, l'aide financière visant à inciter les consommateurs à réparer plutôt qu'à jeter les objets porte désormais aussi sur les vêtements et chaussures.

- Après un redressement du chiffre d’affaires au 2 ème trimestre, objectifs 2023 relevés : croissance de 5 % pour les ventes et de + 10 % pour le bénéfice opérationnel.

- Réalisation des ambitions de conquête, avec Krups, en Australie et Nouvelle-Zélande ;

- Confirmation de la remontée des ventes dans les marchés clés -Europe et Chine pour le grand public- et du dynamisme du pôle professionnel ;

- Intégration des acquisitions -San Marco (machines expresso), Pacojet (appareil émulsifiant) dans le professionnel- et Forge Adour (planchas) dans le grand public ;

- Inflation des matières premières (5O % du chiffre d’affaires avec le 1/4 de la production localisé en Europe), des coûts de fret et approvisionnements heurtés ;

- Sensibilité de l’euro vs le yuan, le real, le rouble, la livre turque et le dollar ;

- Montée en puissance du digital (40 % des ventes), renforcement dans les systèmes d’information et renforcement de la chaîne logistique.

- révolution circulaire (réparabilité, recyclage des matériaux, location, seconde vie), actions pour les clients et la société (fonds SEB) ;

- investissement, via le fonds Seb Alliance, dans les sociétés innovantes dans le bien-être, la connectivité et le développement durable, avec un focus sur les ventes en ligne,

- partenariats avec centres de recherche publics et, pour 5 à 10 % des ventes, avec des industriels avec 7 domaines de recherche- nourriture, robotique, chimie, physique, physiologie, sciences sociales et technologies de l'information,

- dans l’offre, avec 30 % du chiffre d’affaires réalisé sur des produits de moins de 18 mois d’existence et 3,5 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D (dépôt de 436 brevets),

- Stratégie fondée sur la croissance organique, une expansion internationale visant au leadership dans les pays, et la compétitivité ;

- Capital verrouillé par les familles fondatrices (41,91 % du capital dont 32,81 % agissant de concert ), suivies du Fonds stratégique de participations (4,74 %) et de Peugeot Invest (4 %), le conseil d’administration de 17 membres étant présidé par Thierry de La Tour d’Artaise, Stanislas de Gramont assurant la direction générale ;

- Modèle d’affaires privilégiant la croissance par les complémentarités des marques et la compétitivité par la fabrication des produits à haute valeur ajoutée dans les pays matures et le recours à l’économie circulaire ;

- Revenus de 8 Mds€ répartis entre l’Europe occidentale pour 33%, la Chine pour 27 %, le reste de l’Asie pour 8 % et les Amérique pour 17 % ;

- Leader mondial du petit électroménager né en 1944 avec un vaste portefeuille de marques (All-Clad, Curtis, Krups, Lagostina, Moulinex, Rowenta, Supor, T-Fal, WMF...), dont 4 mondiales, 17 régionales, 3 haut de gamme et 6 professionnelles ;

(AOF) - Seb (-5,35% à 108 euros) affiche la seconde plus forte baisse de l’indice SBF 120 alors que Peugeot Invest a cédé un peu plus de 2,223 millions de titres au prix de 106 euros par action. Le spécialiste du petit électroménager avait clôturé hier à 114,10 euros. La holding qui représente les intérêts de la famille Peugeot a cédé le solde de sa participation, soit environ 4,02 % du capital de la société, pour 236 millions d’euros. Après un investissement initial en 2004, Peugeot Invest avait déjà vendu 1% du capital du spécialiste du petit électroménager en juillet 2020.

