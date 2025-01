SEB : se redresse vers 89,5E, peut viser 94,5E information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - SEB franchit la résistance des 88E et se redresse vers 89,5E, refermant au passage le 'gap' des 89,15E du 18 décembre dernier.

Le titre peut maintenant progresser sans obstacle en direction des 94,5E, ex-résistance de la mi-décembre dernier.





Valeurs associées SEB 89,70 EUR Euronext Paris +3,10%