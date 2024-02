SEB renoue avec la croissance en 2023, bénéfice en nette hausse

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Malgré un "contexte économique peu porteur", le groupe français d'électroménager SEB a renoué avec la croissance en 2023, avec un chiffre d'affaires en hausse de 0,6% qui franchit à nouveau le seuil des 8 milliards d'euros et un bénéfice net en forte hausse à 386 millions d'euros (+22,1%).

"C'est une année de belle performance", s'est réjoui le directeur général du groupe, Stanislas de Gramont. "On repasse la barre des 8 milliards d'euros", a-t-il souligné mercredi soir, lors d'une présentation des résultats à quelques journalistes.

L'électroménager grand public, coeur de l'activité du groupe, "a connu un redressement continu sur l'année", avec une croissance de 3,2% à taux de change et périmètre comparables dans toutes les zones géographiques sauf la zone Asie-Pacifique, a indiqué M. de Gramont.

Une tendance permise par une "activité très soutenue en termes d'innovation et de développement de gamme", notamment dans le soin du linge (défroisseurs), et les aspirateurs versatiles, selon M. de Gramont.

Outre la "réactivité" du groupe en termes d'innovation et sa "couverture très large" de l'ensemble des niveaux de prix, M. de Gramont a souligné le statut de leader dans des produits du quotidien, tels que les bouilloires, les cuiseurs à riz, ou les woks, qui lui permet de résister dans un contexte inflationniste : "si ces appareils tombent en panne, vous ne vous posez pas la question de les remplacer", a-t-il déclaré.

2023 a également marqué les 70 ans de la cocotte-minute, produit-phare du groupe dont l'usine de Selongey en Bourgogne fabrique près d'un million d'exemplaires par an.

L'autre activité du groupe, les ventes aux professionnels, a connu une croissance de 26,5% à taux de change et périmètre comparables, portée notamment par les cafetières professionnelles.

Le groupe a annoncé récemment un investissement de 60 millions d'euros dans un "hub" d'équipement professionnel en Chine, premier marché de l'industrie des machines à café professionnelles automatiques.

Le groupe poursuit en parallèle sa politique d'acquisitions et a annoncé mercredi le projet de rachat du groupe Sofilac (marques de cuisson professionnelle Charvet et semi-professionnelle Lacanche). Le groupe, qui emploie un peu plus de 350 personnes dans trois usines en France, a réalisé 62 millions de chiffre d'affaires en 2023.

SEB n'a pas donné d'objectifs chiffrés pour 2024, mais son conseil d'administration a proposé au titre de l'exercice 2023 un dividende à 2,62 euros par action (+6,9% par rapport à 2022), signe de sa "confiance" pour obtenir "des résultats tout aussi satisfaisants en 2024", a conclu M. de Gramont.