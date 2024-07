SEB: le bénéfice net semestriel grimpe de 31,6%

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le groupe français d'électroménager SEB a enregistré un bénéfice net en hausse de 31,6% au premier semestre, preuve selon son dirigeant d'un retour à "une trajectoire de croissance conforme à ses historiques" qui permet au groupe de confirmer ses objectifs annuels.

Le bénéfice net a atteint 100 millions d'euros, grâce à une amélioration marquée du résultat opérationnel d'activité générée par un effet volume positif, une diminution du coût des ventes ainsi que des "coûts opérationnels maîtrisés", a indiqué à la presse le directeur général de SEB Stanislas de Gramont.

Les ventes du groupe notamment propriétaire de la marque Tefal sont restées quasiment stables (+3,6%) sur les six premiers mois de l'année, à 3,74 milliards d'euros.

"C'est un semestre d'excellente facture, qui confirme ce qu'on dit maintenant depuis plus d'un an: le groupe retrouve une trajectoire de croissance et de génération de profits conforme à ses historiques", a-t-il salué.

Les ventes d'électroménager grand public, coeur de l'activité du groupe, ont été tirées par une petite croissance de 4,4% dans la zone EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) ainsi qu'une dynamique plus "forte" en Amérique du Sud (+25,9%), reposant notamment sur les ventes "élevées de ventilateurs engendrées par le phénomène climatique El Niño", précise SEB dans son communiqué.

Les ventes perdent en revanche en vitesse en Asie (-4,6%), où le groupe réalise un tiers de son chiffre d'affaires. La performance de SEB y reste cependant "résiliente" face à "une consommation en berne dans un contexte macroéconomique moins favorable", estime M. de Gramont.

Au niveau des produits, le succès est au rendez-vous pour "les friteuses sans huile, les aspirateurs balais versatiles, des articles culinaires comme les poêles et les casseroles, mais aussi (...) les machines à café à grains qui connaissent une croissance très très forte", a indiqué le dirigeant.

L'autre activité de SEB, les ventes aux professionnels, qui représente seulement 13% du chiffre d'affaires, s'affichent quant à elles en croissance de 13,8%. Au cours de ce semestre, le groupe a continué son développement dans ce segment en faisant l’acquisition de Sofilac, qui détient les marques Charvet et Lacanche, précise SEB dans son communiqué.

Malgré une "faible visibilité" macroéconomique et géopolitique, "nous réalisons au premier semestre une performance en ligne avec la trajectoire attendue", estime Stanislas de Gramont, se disant "confiant pour l'année".

Le groupe anticipe pour 2024 une croissance organique des ventes autour de 5% et confirme son ambition d'atteindre une marge opérationnelle proche de 10%.