SEB crée un département dédié au capital-risque dans les technologies vertes

(NEWSManagers.com) - La banque suédoise SEB crée un nouveau département en son sein qui investira en capital risque dans des technologies vertes censées contribuer à une transition durable.

Le département, appelé SEB Greentech, apportera son soutien financier aux entreprises de ce secteur en Europe du Nord.

Il démarre avec 300 millions de couronnes suédoises de capitaux à investir. L' objectif est de parvenir à 1 milliard de couronnes.

SEB Greentech investira dans des entreprises qui développent des solutions permettant d'améliorer de manière décisive l'utilisation des ressources naturelles et de réduire les impacts écologiques négatifs. Il peut s'agir d'investissements dans les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, les technologies de l'eau et de l'agriculture, les modèles commerciaux circulaires et la gestion des déchets, par exemple.

La nouvelle entité sera dirigée par Markus Hökfelt, qui a été recruté chez Almi Invest, où il est actuellement gérant du fonds GreenTech de la société. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er novembre.

Les décisions d'investissement et de désinvestissement seront prises par un comité d'investissement Greentech nouvellement formé. Ce dernier désignera également un conseil consultatif externe ayant une expérience des technologies vertes.