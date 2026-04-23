SEB confirme le retour à une croissance de son résultat opérationnel d'activité en 2026
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 18:15
Cela reflète une hausse des ventes en Grand Public ( 2,9 %) dans l'ensemble des grandes zones géographiques - 2,5 % en EMEA, 2,2 % en Asie et 6,7 % dans les Amériques - ainsi qu'une légère progression de l'activité Professionnelle, à 1,1 %.
Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) du Groupe s'établit à 72 MEUR au premier trimestre 2026, en hausse de 42 % par rapport au premier trimestre 2025 (50 MEUR). La marge opérationnelle ressort ainsi à 3,8 %, contre 2,6 % un an plus tôt.
A l'issue de ce premier trimestre, le Groupe confirme le retour attendu à une croissance de son Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) en 2026, ainsi qu'à une génération de cash-flow libre plus normative.
"Cela s'accompagnera d'un levier financier en baisse en 2026, avec pour objectif de le ramener dans les standards du Groupe, autour de 2x (hors acquisitions), à horizon 2027" précise le groupe.
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