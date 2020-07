Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seattle refuse l'intervention d'agents fédéraux dans les manifestations Reuters • 24/07/2020 à 18:56









par Daniel Trotta 24 juillet (Reuters) - Le maire de Seattle s'est opposé à l'arrivée d'agents fédéraux dans la plus grande ville de l'État de Washington en prévision des manifestations de ce week-end, estimant qu'il s'agissait d'une escalade inutile des tensions par l'administration Trump. Une équipe de police fédérale aux frontières, dirigée par le département américain de la Sécurité intérieure, était "en attente" pour sécuriser les bâtiments fédéraux, ont déclaré jeudi des fonctionnaires américains. La perspective de ce déploiement a enflammé les tensions entre le président républicain Donald Trump et les élus démocrates locaux sur le rôle de la police fédérale dans les manifestations. "J'ai clairement indiqué au secrétaire d'État par intérim (Chad) Wolf que leur déploiement à Seattle - comme nous l'avons vu à Portland - porterait atteinte à la sécurité publique et briserait la confiance de la population", a déclaré le maire de Seattle, Jenny Durkan, sur Twitter jeudi dernier. Au début du mois, les forces de l'ordre ont repris le contrôle de la "zone autonome" créée par des manifestants après la mort de George Floyd en mai lors de son interpellation par la police de Minneapolis. Le gouverneur de l'Etat de Washington, Jay Inslee, a averti que les agents fédéraux pourraient "aggraver la situation et jeter de l'huile sur le feu". Plus tôt dans la journée, le département américain de la Justice a annoncé qu'il allait enquêter sur des brutalités présumées d'agents fédéraux contre des manifestants pacifistes à Portland. Une enquête similaire va concerner l'intervention des forces de l'ordre dans la capitale fédérale Washington début juin. (Version française Kate Entringer)

