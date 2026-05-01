 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Searchlight Capital investit dans la société britannique d'organisation d'événements CloserStill Media
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société new-yorkaise Searchlight Capital a annoncé vendredi qu'elle allait investir dans l'organisateur d'événements CloserStill Media, dans le cadre d'une opération qui permettrait à cette société de capital-investissement d'exercer un contrôle conjoint sur l'entreprise britannique aux côtés de l'investisseur existant Providence. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Voici quelques détails:

* Searchlight partagera le contrôle de CloserStill avec Providence, qui détient la société depuis 2018 après avoir acquis une participation majoritaire pour 340 millions de livres sterling (464,03 millions de dollars).

* CloserStill organise des salons et événements spécialisés tels que le London Vet Show, le Cloud Expo Europe et le Data Centre World.

* En début de semaine, des sources ont indiqué à Reuters que la société de capital-investissement Apax était l'un des principaux candidats potentiels à l'acquisition de CloserStill, dans le cadre d'une opération qui aurait pu valoriser la société d'événements à plus de 1,2 milliard de livres sterling (1,64 milliard de dollars).

* Fondée en 2010, Searchlight dispose déjà d'un vaste portefeuille d'entreprises de médias et de communication, notamment Kore KORE.N , un géant de l'IoT coté aux États-Unis, et Chord Music Partners.

(1 $ = 0,7327 livres sterling)

Valeurs associées

KORE GROUP
9,145 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank