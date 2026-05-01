Searchlight Capital investit dans la société britannique d'organisation d'événements CloserStill Media

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La société new-yorkaise Searchlight Capital a annoncé vendredi qu'elle allait investir dans l'organisateur d'événements CloserStill Media, dans le cadre d'une opération qui permettrait à cette société de capital-investissement d'exercer un contrôle conjoint sur l'entreprise britannique aux côtés de l'investisseur existant Providence. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Voici quelques détails:

* Searchlight partagera le contrôle de CloserStill avec Providence, qui détient la société depuis 2018 après avoir acquis une participation majoritaire pour 340 millions de livres sterling (464,03 millions de dollars).

* CloserStill organise des salons et événements spécialisés tels que le London Vet Show, le Cloud Expo Europe et le Data Centre World.

* En début de semaine, des sources ont indiqué à Reuters que la société de capital-investissement Apax était l'un des principaux candidats potentiels à l'acquisition de CloserStill, dans le cadre d'une opération qui aurait pu valoriser la société d'événements à plus de 1,2 milliard de livres sterling (1,64 milliard de dollars).

* Fondée en 2010, Searchlight dispose déjà d'un vaste portefeuille d'entreprises de médias et de communication, notamment Kore KORE.N , un géant de l'IoT coté aux États-Unis, et Chord Music Partners.

(1 $ = 0,7327 livres sterling)