 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 592,46
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Seaport signale le risque comptable lié aux contrats de cloud computing de Nvidia
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 00:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Seaport Research met l'accent sur les 26 milliards de dollars d'accords de services d'informatique en nuage de Nvidia, affirmant qu'ils se situent dans une "zone grise des règles GAAP"

** L'analyste estime que ces engagements pourraient effectivement agir comme des rabais pour les clients, ce qui aurait un impact sur les marges s'ils étaient comptabilisés

** En d'autres termes, si Nvidia devait comptabiliser ses 6 milliards de dollars d'accords de calcul comme faisant partie du coût des ventes, cela réduirait la marge brute d'environ 72 % à 68 %, réduisant le bénéfice par action pro forma de 6,28 $ à 5,97 $", a déclaré Seaport

** Bien que faible dans le contexte des bénéfices globaux de Nvidia, l'analyste a déclaré que l'impact est "toujours significatif pour une société confrontée à une surveillance intense des marges brutes de la part des investisseurs"

** Les analystes ont également insisté sur la pression croissante de la concurrence, déclarant "rester négatifs sur Nvidia alors que les signes de concurrence augmentent"

** Les actions du fabricant de puces Nvidia NVDA.O ont clôturé en hausse de 0,02 % à 179,92 $

Valeurs associées

NVIDIA
179,9200 USD NASDAQ +1,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank