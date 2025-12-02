Seaport signale le risque comptable lié aux contrats de cloud computing de Nvidia

1er décembre - ** Seaport Research met l'accent sur les 26 milliards de dollars d'accords de services d'informatique en nuage de Nvidia, affirmant qu'ils se situent dans une "zone grise des règles GAAP"

** L'analyste estime que ces engagements pourraient effectivement agir comme des rabais pour les clients, ce qui aurait un impact sur les marges s'ils étaient comptabilisés

** En d'autres termes, si Nvidia devait comptabiliser ses 6 milliards de dollars d'accords de calcul comme faisant partie du coût des ventes, cela réduirait la marge brute d'environ 72 % à 68 %, réduisant le bénéfice par action pro forma de 6,28 $ à 5,97 $", a déclaré Seaport

** Bien que faible dans le contexte des bénéfices globaux de Nvidia, l'analyste a déclaré que l'impact est "toujours significatif pour une société confrontée à une surveillance intense des marges brutes de la part des investisseurs"

** Les analystes ont également insisté sur la pression croissante de la concurrence, déclarant "rester négatifs sur Nvidia alors que les signes de concurrence augmentent"

** Les actions du fabricant de puces Nvidia NVDA.O ont clôturé en hausse de 0,02 % à 179,92 $