Séance volatile pour la roupie indonésienne sur fond de troubles

(AOF) - En hausse ce matin, le dollar perd désormais 0,21% à 16415 roupies indonésiennes alors que l'Indonésie est en proie à d'importantes protestations. Les manifestations provoquées par les difficultés économiques et des avantages accordés récemment aux membres du Parlement se sont intensifiées en fin de semaine dernière à la suite du décès d’un chauffeur de moto-taxi, écrasé par un véhicule de police. Le président Prabowo Subianto a annoncé ce week-end que les avantages proposés aux parlementaires seraient supprimés afin d'apaiser les troubles sociaux.

Pour MUFG, si la situation se stabilise, les marchés pourraient commencer à réduire la prime de risque intégrée dans le cours de la roupie la semaine dernière.