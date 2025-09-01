 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 701,81
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Séance volatile pour la roupie indonésienne sur fond de troubles
information fournie par AOF 01/09/2025 à 16:19

(AOF) - En hausse ce matin, le dollar perd désormais 0,21% à 16415 roupies indonésiennes alors que l'Indonésie est en proie à d'importantes protestations. Les manifestations provoquées par les difficultés économiques et des avantages accordés récemment aux membres du Parlement se sont intensifiées en fin de semaine dernière à la suite du décès d’un chauffeur de moto-taxi, écrasé par un véhicule de police. Le président Prabowo Subianto a annoncé ce week-end que les avantages proposés aux parlementaires seraient supprimés afin d'apaiser les troubles sociaux.

Pour MUFG, si la situation se stabilise, les marchés pourraient commencer à réduire la prime de risque intégrée dans le cours de la roupie la semaine dernière.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank