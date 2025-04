Séance volatile en Europe après la contraction de l'économie américaine

(AOF) - En hausse à la mi-séance, les Bourses européennes ont basculé dans le rouge avant de sauver globalement la mise pour cette dernière séance du mois d’avril. Le CAC 40 a glané 0,50% à 7593,87 points , reculant de 2,50% sur un mois. L’EuroStoxx 50 a cédé 0,10% à 5156,90 points. De l’autre côté de l’Atlantique, le rouge domine après les statistiques décevantes du jour, avec un Dow Jones en décroissance de 0,63%, vers 17h45.

Les investisseurs avaient l'esprit bien occupé ce mercredi, entre résultats d'entreprises et statistiques économiques.

Le PIB américain s'est replié de façon inattendu au premier trimestre 2025 :-0,3% contre une hausse attendue de 0,2%. La croissance s'élevait à 2,4% au quatrième trimestre 2024. Il s'agit de la première contraction de l'économie américaine depuis trois ans.

Dans le même temps, le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu en avril : 62 000 postes après 147 000 en mars contre 114 000 attendus. Le rapport officiel sur le marché du travail aux Etats-Unis sera dévoilé vendredi.

Les mauvais chiffres du jour du PIB et de l'emploi dans le secteur privé ravivent les craintes de récession et ce, après les 100 premiers jours au pouvoir de Donald Trump, pour son second mandat.

Toujours aux Etats-Unis, l'indice PCE core a augmenté de 2,6% en rythme annuel comme attendu, après une progression de 3% en février. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

En zone euro, le PIB est ressorti en hausse de 0,4% au premier trimestre.

"Ce chiffre du PIB est une bonne surprise, mais le rapport ne tient pas compte du choc provoqué par le "Liberation Day" et de l'incertitude importante qui a suivi", relève Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Selon lui, "le risque pour la croissance au deuxième trimestre tient davantage à l'incertitude ambiante sachant que les entreprises n'ont aucune marge de manœuvre pour investir dans un environnement où des droits de douane peuvent être appliqués soudainement".

Demain, les marchés européens, à l'exception de Londres, seront branchés en mode "off", fête du 1er mai oblige, mais Wall Street sera ouvert avec Apple et Amazon notamment sous les projecteurs.

Ce mercredi, Crédit Agricole et TotalEnergies ont été sous pression après leur publication trimestrielle.

De leur côté, Edenred et Pluxee ont repris des couleurs après avoir été chahutés en fin de semaine dernière concernant un projet de réglementation au Brésil.