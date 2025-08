Séance hautement volatile pour le dollar entre droits de douane et rapport sur l'emploi

(AOF) - Cette 1ère séance d'août s'annonçait particulièrement favorable pour le dollar à la suite de la présentation par Donald Trump des droits de douane qu'il comptait appliquer à partir du 7 août à plusieurs dizaines de pays. La devise américaine progressait contre le franc suisse ce matin pour atteindre un plus haut à 0,8173 franc suisse. La Suisse s'est vue imposer 39% de droits de douanes, sachant que les plus élevés ont touché la Syrie : 41%. La devise américaine a connu un sévère revers de fortune en début d'après-midi en raison d'un nombre de créations d'emplois décevants aux États-Unis.

Non seulement, la première économie de la planète n'a créé que 73 000 postes en juillet, contre un consensus de 106 000, mais les chiffres pour juin et mai ont été fortement révisés à la baisse. 14 000 ont été créés en juin et non pas 147 000 et 19 000 en mai et non pas 144 000. Le taux de chômage a, lui, progressé de 0,1 point à 4,2% en juillet.

Les taux américains ont décroché à la suite de ce rapport, puis ont encore perdu du terrain après l'annonce d'une confiance des consommateurs décevante en juillet et d'une baisse inattendue de l'indice des directeurs d'achat manufacturier de l'Institute of Supply Management en juillet.

Jerome Powell traité d'imbécile obstiné

Le rendement du 10 ans américain perd 12,5% à 4,25%. Celui du 2 ans américain, - le plus sensible aux anticipations à propos de la politique monétaire - chute de plus de 21 points de base à 3,7530%.

Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d'observer une baisse des taux directeurs en septembre est passée à 84,4 %, contre seulement 37,7 %.

Ces mauvaises nouvelles sur le front économique sont une bonne nouvelle pour Donald Trump dans son bras de fer avec Jerome Powell pour qu'il assouplisse sa politique monétaire. Le président américain s'en est encore vivement pris au patron de la Fed ce matin, appelant à un putsch au sein de l'institution.

" Jerome ' Trop tard ' Powell, un imbécile obstiné, doit baisser considérablement les taux d'intérêt, MAINTENANT. S'IL CONTINUE À REFUSER, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DOIT PRENDRE LE CONTRÔLE ET FAIRE CE QUE TOUT LE MONDE SAIT QU'IL FAUT FAIRE ! " a déclaré Donald Trump sur son réseau social.