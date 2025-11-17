 Aller au contenu principal
Sealed Air tombe ; elle sera rachetée par CD&R pour 10,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions de la société d'emballage Sealed Air SEE.N ont baissé de 3,63% à 41,71 dollars avant le marché

** SEE va devenir une société privée après avoir été achetée par la société d'investissement privée CD&R pour 10,3 milliards de dollars , y compris la dette

** Les actionnaires de SEE recevront 42,15 $ en espèces par action

** L'opération devrait être conclue à la mi-2026

** 10 courtiers sur 17 évaluent SEE à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 42,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 28% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SEALED AIR
43,275 USD NYSE +1,84%
