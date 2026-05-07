Scorpio Tankers recule suite à une émission supplémentaire d'obligations convertibles à échéance 2031

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 mai - ** L'action de Scorpio Tankers STNG.N a reculé de 3,3 % après la clôture, à 81,89 dollars, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** Le transporteur de produits pétroliers annonce son intention d'émettre de manière privée 150 millions de dollars supplémentaires d'obligations convertibles (OC) à 1,75 %, échéant en 2031. ** Les nouvelles OC seront émises dans le cadre du même contrat que ses OC de 375 millions de dollars (y compris l'option d'achat de 50 millions de dollars) émises le 10 avril.
** À l'instar de l'opération du mois dernier, STNG a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales et de racheter ses actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les nouvelles OC
** L'action STNG a clôturé en hausse de 2,6 % à 84,69 $, soit une progression de 67 % depuis le début de l'année
** 10 analystes sur 11 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 1 "conserver"; le cours cible médian de 96 $ est en hausse par rapport aux 84 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG
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