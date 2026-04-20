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SCOR vise ratio de solvabilité II 219% en 2026, selon consensus analystes
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 12:58

* Consensus analystes publié 20 avril 2026 anticipe pour exercice 2026 un résultat net de 766 EURm, ROE de 16,4%, ratio Solvabilité II de 219%. * Prévision 2026 inclut revenus d’assurance P&C de 7,382 EURm, ratio combiné de 85,1%, ratio de catastrophes naturelles de 9,3%. * Attentes 2026 tablent sur CSM (pré-impôt) de 5,703 EURm, fonds propres de 4,890 EURm, valeur économique de 9,263 EURm. * Perspectives 2027: résultat net de 794 EURm, ratio Solvabilité II de 227%, ratio combiné P&C de 85,8%. * Projection 2028: résultat net de 815 EURm, ratio Solvabilité II de 230%, revenus P&C de 7,876 EURm. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. SCOR SE published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/9F6403A97611900D1A2BBC766AF72C432DCDC931

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1 commentaire

  • 14:08

    Incompréhensible

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