Scor tombe dans le rouge au 2T avec une perte nette de 308 millions d'euros

Le réassureur Scor a annoncé mardi avoir essuyé une perte nette de 308 millions d'euros au deuxième trimestre, plombé par son activité vie et santé, malgré les performances des activités dommages et responsabilité.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le résultat de la branche vie et santé (L&H) pour 2024 est attendu "significativement en dessous des 500 millions d'euros indiqués lors de la présentation des résultats" du premier trimestre, a signalé le groupe dans un communiqué.

Par conséquent, le ratio de solvabilité, indicateur clé pour l'ensemble du secteur de l'assurance qui permet de mesurer la solidité financière d'une entreprise, estimé à 201% au 30 juin, s'est replié de 20 points.

Scor avait prévenu il y a 15 jours qu'il s'attendait à une perte de 400 millions d'euros pour son activité vie et santé au deuxième trimestre et avait annoncé une révision de son plan stratégique pour décembre.

La revue 2024 des hypothèses vie et santé couvrant les États-Unis (incluant les hypothèses de mortalité et de taux de rachat, et les futures actions de gestion du portefeuille), le Canada, la Corée du Sud et Israël a poussé le groupe à accélérer l’estimation de leur impact d'ici la fin 2024, a-t-il expliqué mardi.

"Je suis déçu par les résultats L&H du premier semestre. En réponse, nous avons lancé un plan ambitieux en trois volets qui résulte en une série d’actions déterminées, destinées à restaurer la profitabilité du portefeuille L&H de manière durable", a indiqué Thierry Léger, directeur général de Scor, cité mardi dans le communiqué.

"Nous présenterons en détail une mise à jour de la stratégie de l'activité vie et santé et des hypothèses et objectifs (du plan stratégique) Forward 2026 le 12 décembre 2024", a-t-il ajouté.

D'avril à juin, les revenus d'assurance dommages et responsabilité (P&C) s'établissent à plus de 2 milliards d'euros, en hausse de 8,7% sur un an, tandis que les revenus d’assurance L&H restent stables par rapport au deuxième trimestre 2023, à plus de 2 milliards d'euros.