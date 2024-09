Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: renforcement au capital de MRM information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Scor annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de la participation d'environ 15,9% au capital de MRM détenue par Altarea, ce qui porterait la participation totale du réassureur à environ 72,5% du capital et des droits de vote de cette foncière.



Sous réserve de l'approbation par l'AMF, une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sera déposée par Scor, et suivie, si les conditions sont réunies, d'un retrait obligatoire au résultat duquel MRM serait retirée de la cote d'ici la fin de l'année 2024.



Compte tenu de la perspective éventuelle d'un retrait obligatoire, le prix envisagé pour l'offre serait égal à l'ANR au 30 juin 2024, soit un prix d'offre estimé de 35,4 euros par action MRM, 'extériorisant une prime importante sur le cours de bourse'.





Valeurs associées SCOR 20,40 EUR Euronext Paris +1,80%