(CercleFinance.com) - Scor subit un lourd pullback sous les 20E et pourrait rapidement venir menacer les 19,65E (plancher du 3 octobre mais également du 16 juillet, après un trou d'air jusque sur 18,33E).

Le support suivant se dessinerait vers 18,45E : il remonte au 6 septembre dernier.





Valeurs associées SCOR 19,50 EUR Euronext Paris -1,02%