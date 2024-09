Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: le titre s'envole, nouvelle discussion avec Covéa ? information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Le titre Scor s'envole cet après midi de près de +7% à la suite de rumeur de nouvelle discussion avec Covéa.



Les médias Betaville et Insurance Insider indiquent aujourd'hui que Covéa aurait relancer des négociations pour le rachat du groupe de réassurance.



Rappelons que Covéa, qui regroupe les marques Maaf, MMA et GMF, avait déjà approché Scor en août 2018 en vue d'une OPA amicale à 43 euros par action, en espèces.



Covéa avait rapporté que le 30 août, le conseil d'administration de Scor, qui s'était réuni sur ce sujet, 'avait refusé d'entrer en discussion avec Covéa en vue de négocier un rapprochement amical sur les bases de sa proposition'.



Le mutualiste a alors retiré son offre, tout en '(réaffirmant) néanmoins son intérêt pour une opération amicale'.



Covéa n'aurait pas abandonné son projet, ce qui peut présager d'une surenchère. Pas sûr cependant car Scor avait déclaré, de son côté, que la proposition non sollicitée de Covéa 'était fondamentalement incompatible avec la stratégie d'indépendance de Scor.







