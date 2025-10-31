 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 139,03
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SCOR: Le T3 déçoit malgré un résultat net au-dessus des attentes
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:06

Une illustration du logo de Scor

Une illustration du logo de Scor

SCOR recule à la Bourse de Paris vendredi après avoir fait état de résultats mitigés au troisième trimestre, les analystes se disant déçus malgré le dépassement des attentes.

Vers 08h54 GMT, le titre du groupe de réassurance cède 6,49% à 28,24 euros.

"Au niveau des résultats globaux, SCOR a dépassé les attentes de 7%, mais les détails sous-jacents ne semblent pas aussi favorables", relèvent les analystes de JP Morgan.

En effet, si le résultat net du groupe est au-dessus des attentes au troisième trimestre - à 217 millions d'euros contre un consensus d'entreprise à 203 millions, le résultat en réassurance dommages et responsabilité (P&C) déçoit car il "a bénéficié d'une baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles et d'une décote plus importante que prévu", souligne le courtier.

Le ratio combiné - le rapport entre les sinistres et les primes - en P&C s'établit à 80,9% sur le trimestre, alors que les analystes attendaient en moyenne 82,5%.

Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) du groupe s'établit à 22,1% sur le trimestre, contre un consensus à 18,8%, une performance malgré tout soulignée par les analystes.

"Bien que SCOR ait affiché un ROE impressionnant de 22,1% et dépassé les prévisions de résultat net de +6,7% au troisième trimestre, nous sommes légèrement déçus", écrit Jefferies dans une note.

Le courtier, relève également le ratio de solvabilité en-dessous des attentes, à 210% contre un consensus à 213%.

En réassurance vie et santé, Scor a publié un résultat de 98 millions d'euros, également en-dessous du consensus qui tablait sur 110 millions d'euros.

La marge pour service contractuel (CSM) en réassurance vie et santé, reflétant la valeur de la marge future attendue sur les contrats, a atteint 82 millions d'euros alors que les analystes en attendaient 96 millions.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

Résultats d'entreprise
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:19

    "Déçoit malgré un résultat au dessus des attentes " alors celle là c'est la meilleure de l'année !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank