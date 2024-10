Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: lancement d'un nouveau fonds de dette immobilière information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Scor a annoncé mardi le lancement d'un nouveau fonds de dette immobilière, avec l'objectif d'atteindre une taille totale comprise entre 500 et 700 millions d'euros.



Le réassureur indique que le fonds, dénommé 'Scor Real Estate Loans V' et conçu par sa filiale de gestion d'actifs Scor Investment Partners, sera destiné au financement de projets à valeur ajoutée ('value-add'), à commencer par la transition énergétique au sein du marché de l'immobilier.



L'objectif, explique-t-il, est de bénéficier des conditions actuellement favorables pour les prêteurs sur le marché de la dette immobilière, sur fond de baisse des taux d'intérêt.



Il doit financer des projets situés au coeur des grandes métropoles européennes avec une approche multi-sectorielle, via par exemple des prêts de premier rang ou 'senior'.



Le fonds privilégiera aussi les secteurs de la logistique et de l'habitat, ainsi que des projets de rénovation.



Destiné aux investisseurs institutionnels, il a déjà obtenu un engagement d'investissement de 100 millions d'euros de la part du groupe Scor, visant une taille totale de 500 à 700 millions d'euros.



Au cours de la dernière décennie, la stratégie de dette immobilière de Scor s'est traduit par le déploiement de 2,2 milliards d'euros à travers 87 transactions couvrant différents types de dette.





