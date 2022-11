SCOR Investment Partners obtient la norme ISAE 3402 type 1 pour son dispositif de contrôle interne







SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuilles du groupe SCOR, a le plaisir d’annoncer l’obtention de la norme internationale ISAE 3402 de type 1 (Insurance Standards on Assurance Engagements 3402), délivrée par EY & Associés le 16 novembre 2022. La norme ISAE 3402 vise à mesurer la fiabilité du dispositif de contrôle interne mis en place au sein de la société de gestion.







Cette reconnaissance vient confirmer l’engagement de SCOR Investment Partners à placer le contrôle des risques au cœur de son activité avec un dispositif de contrôle interne robuste et en adoptant les meilleurs standards du marché.







Dès à présent, SCOR Investment Partners a engagé la phase de validation de l’efficacité opérationnelle de son dispositif de contrôle afin d’obtenir la norme ISAE 3402 de type 2 en 2023.







Fabrice Rossary, Président du Directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « Avec cette norme , SCOR Investment Partners démontre l’adéquation et la robustesse de son dispositif de contrôle interne . Nous sommes résolument engagés à répondre aux exigences de notre clientèle institutionnelle et à lui fournir un service répondant aux meilleurs standards internationaux. »







A propos de SCOR Investment Partners







F inancer, ensemble, le développement durable de la société.







SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 6,1 milliards à fin septembre 2022. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 18,4 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).







