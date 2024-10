Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor : en hausse de +3% au-delà de 20,5E malgré 'Milton' information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 15:03









(CercleFinance.com) - Le réassureur Scor affiche une hausse de +3% au-delà de 20,5E, un rallye plutôt contre-intuitif compte tenu d'estimations de dégâts se chiffrant à des dizaines de Mds$ suite au passage du cyclone 'Milton'.

Le titre avait fort peu reculé, malgré le classement de 'Milton' en catégorie '5', et voilà que le cours soulève la résistance des 20,4E du 26 septembre.

Le titre semble prendre le chemin des 21,1E (résistance du 29 juillet) et pourrait s'en aller dans foulée tester l'ex-plancher des 23,66E du 2 juillet combler le 'gap' des 25,64E du 15 juillet.







Valeurs associées SCOR 20,54 EUR Euronext Paris +2,80%