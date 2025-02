Scor: EGPI en hausse de plus de 9% pour janvier 2025 information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Scor revendique une croissance de l'EGPI (estimation du revenu brut des primes par année de souscription) de 9,6% lors des renouvellements de janvier 2025 avec une rentabilité technique attendue qui 'demeure inchangée, à un niveau attractif'.



Le réassureur met en avant une croissance de l'EGPI de 8,1% en 'engineering', en marine, en assurance décennale, et en responsabilité à l'international, ainsi qu'une forte dynamique en 'alternative solutions' dont l'EGPI progresse de 29,6%.



Pour les renouvellements à venir en 2025, Scor prévoit un maintien de la discipline de souscription et de prix adaptés au risque sous-jacent. Il continue parallèlement à développer des partenariats de risques avec des partenaires existants et nouveaux.





