Scor : 2025 débute sous des auspices favorables

(AOF) - Scor (+4,29% à 27,74 euros) est installé depuis l’ouverture en tête de l’indice SBF 120 à la faveur d’un début d’année meilleur qu’anticipé. Si le résultat net du réassureur n’a progressé que de 1,7% à 200 millions d'euros au premier trimestre, les analystes anticipaient une baisse à 154 millions d’euros. Ce premier trimestre donne de la crédibilité aux mesures prises par la direction, explique UBS. Scor avait connu une année 2024 difficile du fait des problèmes de son activité de réassurance vie et santé (L&H).

Les analystes soulignent en particulier la bonne performance de la réassurance dommages (P&C), dont le ratio combiné s'est amélioré de 2,1 points à 85 %, sachant que le consensus s'élevait à 88,3%. Plus ce ratio est inférieur à 100% et plus l'activité est rentable. Le ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles s'établit à 12,5 %, essentiellement en raison des pertes provoquées par les incendies à Los Angeles (10,8 points). Le résultat de ce segment a progressé de 13,3% à 205 millions d'euros, surpassant nettement le consensus de 165 millions d'euros.

En réassurance vie et santé, Scor a également dépassé les attentes en générant un profit en progression de 64,9% à 118 millions d'euros. Le marché anticipait 105 millions d'euros. Les écarts d'expérience, qui comparent les sinistres et frais attendus aux réalisations effectives, se sont élevés 2 millions d'euros, incluant un écart d'expérience neutre aux États-Unis. " L'absence d'écarts d'expérience (positifs ou négatifs) est rassurante car elle implique que les estimations actuarielles du groupe sont désormais plus précises ", commente Jefferies.

En matière d'investissements, Scor affiche un taux de rendement courant stable à 3,5%.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 1,2% à 4,063 milliards d'euros. Les revenus d'assurance P&C ont progressé de 1,2 % à 1,86 milliard et ceux de l'activité réassurance vie et santé (L&H) ont reculé de 3,1 % à 2,2 milliards d'euros.

Le ratio de solvabilité du groupe est estimé à 212 % à la fin du premier trimestre 2025, en hausse de 2 points par rapport à l'exercice 2024, " grâce à une génération nette de capital opérationnel ".

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Profil de risque très sûr : réassureur le plus diversifié géographiquement et répartition équitable entre réassurance-vie sous la marque Scor Global Life (plus de la moitié des primes) et réassurance non-vie sous la marque Scor PC ;

- Primes brutes d’un montant de 17,6 Mds€ et diversification réussie dans la gestion d’actifs avec un portefeuille de 20,3 Mds€, investi aux 8/10èmes en obligataire ;

- Modèle d’affaires organisé en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant, à fin septembre, Covea (8,78%) devant ACM (5,21 %) et les salariés (3,79%), Fabrice Brégier présidant le conseil d’administration de 16 membres et Thierry Léger assurant la direction générale ;

- Situation financière solide avec, à fin juin, des capitaux propres de 5 Mds€ et une amélioration du ratio d’endettement, à 20,1 %.

Défis

- Stratégie Forward 2026 :

- focus sur 3 activités :

- vie et santé : bénéfice entre 500 et 600 M€,

- dommages : hausse annuelle de 4 à 6 % des revenus, ratio combiné inférieur à 87 % et ratio de charges sur catastrophes naturelles à 10 % des revenus,

- investissements : taux de rendement entre 3,4 et 3,6 % sur la période,

- taux annuel de croissance de la valeur économique de 9 %, ratio de solvabilité maintenu entre 185 et 220 % et rendement sur capitaux propres de + 12 % ;

- Stratégie d’innovation visant à dessiner la réassurance du futur :

- nouvelles solutions : réassurance paramétrique, exploitation et analyse des données pour les clients via la plateforme DASP, pour les clients,

- lancement de la plateforme hELIOS et partenariat avec start-up et Insurtech,

- cybersécurité en interne et pour les clients,

- 250 ME d’investissements dans les technologies ;

- Stratégie environnementale au cœur de la stratégie, les réassureurs étant très exposés aux risques climatiques :

- portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050,

- soutien à la recherche sur les risques climatiques ,

- création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE- en réassurance-vie,

- recours aux crédits carbone et lancement d’une facilité de crédit « verte » ;

- Normalisation de l’actionnariat à l’automne par rachat de sa participation à Covéa, qui sera, d’ici la fin de l’année, transmise à Cardif, filiale d’assurances de BNPParibas ;

- 3 éléments porteurs : la hausse des tarifs de réassurance-dommages, la fin de l’impact du Covid et la hausse des taux d’intérêt.

- Sensibilité aux catastrophes naturelles (en cours d’abaissement par une politique stricte de souscription) et à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Résultat de l’arbitrage sur les conditions de cessions à Covea du portefeuille-vie américain ;