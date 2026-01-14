Scienture Holdings bondit après l'approbation par la FDA d'un spray contre les overdoses d'opioïdes

14 janvier - ** Les actions de la société pharmaceutique spécialisée Scienture Holdings SCNX.O augmentent de 19,99 % à 0,6472 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que la FDA américaine a approuvé un nouveau spray nasal à haute dose, Rezenopy, pour traiter les surdoses d'opioïdes

** Le spray délivre 10 mg de naloxone pour inverser les surdoses d'opioïdes puissants, y compris le fentanyl

** SCNX détient les droits de vente exclusifs aux États-Unis; Summit Biosciences fabriquera le produit

** La protection du brevet court jusqu'en février 2041; le marché de la naloxone vaut 154 millions de dollars, avec 9,3 millions d'unités vendues chaque année - données d'IQVIA

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 92 % au cours de l'année écoulée