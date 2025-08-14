Schrodinger chute après avoir mis fin au développement d'une thérapie contre le cancer du sang en raison du décès de patients

14 août - ** Les actions du développeur de médicaments Schrodinger SDGR.O chutent de 19,1 % à 16,05 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle va arrêter le développement de sa thérapie expérimentale, SGR-2921, pour deux types de cancer du sang, après avoir été considérée comme ayant contribué à deux décès de patients dans une étude de stade précoce

** "La sécurité des patients est notre première priorité", déclare la directrice médicale de SDGR. "Bien que décevante compte tenu de l'activité clinique précoce observée, nous pensons qu'il s'agit de la bonne décision pour les patients."

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 2,9 % depuis le début de l'année