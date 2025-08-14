 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 831,53
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schrodinger chute après avoir mis fin au développement d'une thérapie contre le cancer du sang en raison du décès de patients
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions du développeur de médicaments Schrodinger SDGR.O chutent de 19,1 % à 16,05 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle va arrêter le développement de sa thérapie expérimentale, SGR-2921, pour deux types de cancer du sang, après avoir été considérée comme ayant contribué à deux décès de patients dans une étude de stade précoce

** "La sécurité des patients est notre première priorité", déclare la directrice médicale de SDGR. "Bien que décevante compte tenu de l'activité clinique précoce observée, nous pensons qu'il s'agit de la bonne décision pour les patients."

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 2,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SCHRODINGER
19,8400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank