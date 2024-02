Schroders : lancement d’un nouveau fonds d’actions mondiales à impact

(AOF) - Schroders a annoncé le lancement d'un fonds actions mondiales à impact, en réponse à la demande croissante des clients pour ce type de stratégies. Schroder International Selection Fund Global Equity Impact est le dernier né de la gamme de fonds à impact de Schroders, qui s'appuie sur l'expertise de BlueOrchard, pionnier de l'investissement à impact et membre du groupe Schroders.

Schroder ISF Global Equity Impact est le fruit d'une collaboration entre l'équipe spécialisée sur les small et mid cap américaines et celle spécialisée dans les actions européennes de Schroders. Il sera géré conjointement par Joanna Wald et Paul Griffin.

La gamme d'investissement à impact comprend également Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact, Schroder ISF US Smaller Companies Impact, Schroder ISF Asian Equity Impact et Schroder ISF European Innovators.