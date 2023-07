- Schroders enrichit sa plateforme de gestion alternative Gaia avec le fonds Schroder Gaia SEG US Equity, un fonds long short actions américaines avec un biais long géré par Select Equity Group. Cela confirme des informations dévoilées en avril par L’Agefi et porte à douze le nombre de fonds sur la plateforme, qui représentait 5,4 milliards de dollars d’encours au 31 mars 2023.Schroder Gaia commercialise une sélection de stratégies de hedge funds dans un format censé allier transparence et liquidité.Fondée en 1990, Select Equity Group est une société new-yorkaise qui gère plus de 40 milliards de dollars sur des stratégies actions, qu’elles soient long/short ou uniquement longues. A lire aussi: Schroders ferme deux fonds GAIA aux nouveaux investisseurs Le nouveau fonds est une version Ucits de la stratégie phare de Select Equity Group sur le long short actions américaines, qui a été lancée en 1998 et représente un encours de 9,4 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Il sera lancé par le biais d’une fusion afin de permettre le transfert d’actionnaires du compartiment Select Equity Long Short UCITS existant de SEG.

Laurence Marchal