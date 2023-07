Schroders dévoile son nouvel organigramme pour la gestion de sa clientèle

- Le gestionnaire britannique Schroders a réorganisé sa structure concernant la gestion clients en juin. Karine Szenberg, directrice Europe et responsable mondiale produits et marketing de Schroders et Chris Durack, directeur Asie-Pacifique, ont été promus co-responsables de l"équipe en charge de la clientèle internationale (co-heads of global client group) et sont rattachés au directeur général Peter Harrison. Ils conserveront en parallèle leurs fonctions respectives. A lire aussi: Karine Szenberg : «Quand vous êtes manager, il faut aimer les gens» Le client group de Schroders est également renforcé par quatre autres nominations, qui évolueront sous la responsabilité de Karine Szenberg et Chris Durack. Carla Bergareche, directrice de Schroders dans la péninsule ibérique depuis 2010, est ainsi nommée directrice mondiale des clients fortunés (gérants de fortunes, conseillers financiers, plateformes). Katherine Cox passe directrice mondiale des investisseurs de long-terme (fonds souverains, institutions officielles, oeuvres de bienfaisance et fondations, family offices). Précédemment responsable des solutions de retraites et des fonds de pension à cotisations définies et responsable de la stratégie multi-actifs, Lesley-Ann Morgan prend les fonctions de directrice mondiale pensions et retraite. Enfin, David White est nommé directeur mondial pour les clients assureurs de Schroders en plus de ses fonctions de directeur général de Benchmark Capital, une fintech de conseil financier détenue majoritairement par Schroders.Ces mouvements en ont entraîné d’autres à un niveau plus local. Leonardo Fernandez succède à Carla Bergareche en qualité de directeur général pour la péninsule ibérique. Il était précédemment responsable des intermédiaires financiers pour Schroders dans la région.

Adrien Paredes-Vanheule