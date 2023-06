Schroders décroche une licence pour une société de fonds en Chine

- Schroder Fund Management (China) Company Limited vient d’obtenir la licence d’exploitation de fonds publics du régulateur chinois China Securities Regulatory Commission pour lancer ses activités de société de gestion de fonds publics entièrement détenue par des étrangers (wholly foreign-owned public fund management company) en Chine continentale.Schroders Fund Management va ainsi proposer des solutions et des produits d’investissement onshore aux particuliers, ainsi que des services de gestion d’actifs aux clients institutionnels.Cette licence marque une nouvelle étape pour le groupe britannique de gestion d’actifs en Chine.Schroders a établi son premier bureau de représentation à Shanghai en 1994. Plus tard, en 2005, la société de gestion britannique s’est associée avec la banque chinoise Bank of Communications pour créer la coentreprise Bocom Schroder Fund Management. Deux ans plus tard, Schroders a commencé à travailler avec des banques étrangères pour offrir à ses clients des opportunités d’investissement à l'étranger et, en 2017, elle a reçu le feu vert pour un fonds de revenu multi-actifs sur le thème de l’Asie dans le cadre du programme de reconnaissance mutuelle des fonds entre la Chine continentale et Hong Kong. L’an dernier, Schroders a établi une autre coentreprise avec Bank of Communications, Schroder Bocom Wealth Management.

Laurence Marchal