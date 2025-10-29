Schroders collecte 2,2 milliards de livres au troisième trimestre 2025

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a communiqué sur sa collecte survenue au cours du troisième trimestre 2025. Celle-ci s’est élevée à 2,2 milliards de livres sterling (2,5 milliards d’euros) pour la période.

La société de gestion comptabilise des entrées nettes de 4,4 milliards de livres en gestion d’actifs. Cette collecte s’est matérialisée dans les solutions « core » (+6,7 milliards de livres), proposées par le gérant dans le cadre de son activité de direction des investissements externalisée ( outsourced CIO ) et de solutions de gestion fiduciaire.

Schroders, qui a lancé ses premiers ETF actifs , présente une décollecte nette de 3 milliards de livres dans ses fonds actions. Ces rachats nets ont été observés dans les stratégies investies en actions de la zone Asie-Pacifique. Le gestionnaire a par ailleurs collecté 100 millions de livres sur l’obligataire tandis que sa filiale sur les marchés privés, Schroders Capital, a engrangé 900 millions de livres en souscriptions nettes. La société de gestion a néanmoins décollecté sur l’immobilier au Royaume-Uni et en Asie, segment sur lequel elle cherche à rationaliser ses activités dans les deux marchés. Schroders évoque également des sorties nettes de clients institutionnels dans sa coentreprise avec Bank of Communications en Chine.

Quant à son activité de gestion de fortune, elle a attiré 200 millions de livres supplémentaires. Les encours sous gestion de Schroders, en asset management, progressent de 6% sur le trimestre, ressortant à 573,6 milliards de livres (660 milliards d’euros) fin septembre, dopés par des gains de marchés de 28,9 milliards de livres sur la période. En ajoutant ses autres activités, les encours de Schroders s'élèvent à 816,7 milliards de livres.

Le groupe, qui vise des réductions de coûts de 150 millions de livres d’ici à fin 2027 , poursuit la rationalisation de ses activités. Il s’est retiré du Brésil et de l’Indonésie , estimant qu’il ne pouvait pas y croître suffisamment par lui-même.

David McCann, analyste senior sur les financières chez Deutsche Numis, juge la collecte décevante, en particulier sur la gestion de fortune qui « a été précédemment l’activité la plus performante du groupe selon nous » .

« Dans l’ensemble, nous ne voyons aucun changement dans notre argumentaire d’investissement pour Schroders. Si certaines divisions du groupe affichent de meilleurs résultats, d’autres sont confrontées à des défis plus structurels, notamment sa plus grande division (la gestion d’actifs traditionnelle). Si la réduction des coûts et d’autres stratégies de rationalisation peuvent contribuer à compenser en partie cette situation à court terme, elles ne résolvent pas, selon nous, les défis à long terme en matière de chiffre d’affaires » , expose David McCann.

Adrien Paredes-Vanheule