Schroders Capital recrute une responsable du développement commercial en Asie

Schroders Capital, le département marchés privés de Schroders gérant 111,8 milliards de dollars, a recruté Sabrina Meng au poste de responsable du développement commercial pour l’Asie. Elle rejoindra la société le 2 mars, et sera basée à Hong Kong.

Avant cela, Sabrina Meng a passé huit ans chez Oaktree Capital pour y développer sa franchise asiatique. Ses précédentes expériences incluent Monument Group, Emerald Hill Capital Partners et Bain & Company.

Dans son nouveau rôle chez Schroders Capital, Sabrina Meng sera chargée de piloter les efforts de développement commercial et de vente à travers l’Asie et de recruter. Elle sera rattachée à Ingo Heinen, responsable mondial du développement commercial de Schroders Capital, et deviendra membre du comité exécutif du Group Client Asie.

Elle piloterales efforts de levée de fonds en Asie pour la division Dette Privée et Alternatives de Crédit (PDCA) de Schroders Capital, qui gère 41,6 milliards de dollars d’actifs, en se concentrant sur des spécialités telles que la finance titrisée et adossée à des actifs, la dette immobilière, la dette infrastructurelle et les titres liés à l’assurance (ILS).

Cette arrivée intervient alors que Schroders est en train d’être racheté par l’américain Nuveen.

L'Agefi