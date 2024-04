Schroders Capital recrute deux professionnels

Schroders Capital, le département dédié aux marchés privés de Schroders, vient de recruter deux personnes pour son activité de dette privée et crédit alternatif (Private Debt and Credit Alternatives - PDCA).

Jason Kezelman a rejoint la société en tant que responsable des ventes aux Etats-Unis de PDCA au sein du Schroders Client Group. Basé en Californie, il sera rattaché à Tiffani Potesta, responsable du Client Group américain. Jason Kezelman vient de TPC Angelo Gordon où il était managing director et spécialiste des stratégies dans le Client Partnership Group. Il a également travaillé pour Pimco.

Loren Sageser a de son côté rejoint l’équipe dette privée et crédit alternatif en tant que stratégiste produits senior. Également basé en Californie, il sera rattaché à Nick Pont, responsable du développement. Loen Sageser était précédemment managing director et spécialiste produits chez Nuveen. Il a lui aussi travaillé chez Pimco.

L’activité PDCA de Schroders Capital représente plus de 30 milliards de dollars d’actifs et comprend des solutions de crédit et de revenu dans les domaines de la dette immobilière, du crédit structuré et d’entreprise, du financement spécialisé et des prêts à impact.

Laurence Marchal