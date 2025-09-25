 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Schroders Capital obtient un mandat d’APG de 425 millions d’euros
information fournie par Agefi Asset Management  25/09/2025 à 08:00

Schroders Capital s’est vu confier un mandat de 425 millions d’euros de la part d’APG dans le domaine de la dette d’infrastructure. Il s’agit de la première allocation du fonds de pension néerlandais à cette classe d’actifs.

Pour ce mandat, Schroders Capital a développé une solution d’investissement sur mesure qui respecte les exigences d’APG en matière de durabilité et d’impact. Un volet dédié à l’impact fait d’ailleurs partie du mandat du fonds de pension. Cette composante permet le déploiement de capitaux dans des actifs de dette d’infrastructure qui contribuent directement aux thèmes d’impact prioritaires des clients d’APG, notamment le changement climatique, la transition énergétique, l’amélioration de la gestion des déchets et l'économie circulaire, ainsi que la sécurité sur le lieu de travail.

Depuis la création de l'équipe chargée des investissements dans les infrastructures en 2012 par Schroders, la franchise a investi plus de 9 milliards d’euros dans le domaine des infrastructures européennes.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

