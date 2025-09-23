 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Scholar Rock chute après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre la faiblesse musculaire
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Scholar Rock SRRK.O chutent de 15 % à 27,53 $ avant la mise sur le marché

** La FDA américaine a refusé d'approuver apitegromab, un médicament contre une maladie neuromusculaire rare développé par co, en raison de problèmes survenus dans une usine de fabrication tierce

** La FDA a émis une lettre de réponse complète identifiant des problèmes lors d'une inspection de routine de Catalent Indiana, qui s'occupe de l'emballage final du médicament

** La société affirme que la FDA n'a pas soulevé d'inquiétudes quant à la sécurité, à l'efficacité ou à l'ingrédient actif de l'apitegromab

** SRRK ajoute qu'elle prévoit de soumettre à nouveau sa demande une fois que les problèmes de l'installation auront été résolus

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 24 % depuis le début de l'année

