Scholar Rock chute après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre la faiblesse musculaire

23 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Scholar Rock SRRK.O chutent de 15 % à 27,53 $ avant la mise sur le marché
** La FDA américaine a refusé d'approuver apitegromab, un médicament contre une maladie neuromusculaire rare développé par co, en raison de problèmes survenus dans une usine de fabrication tierce
** La FDA a émis une lettre de réponse complète identifiant des problèmes lors d'une inspection de routine de Catalent Indiana, qui s'occupe de l'emballage final du médicament
** La société affirme que la FDA n'a pas soulevé d'inquiétudes quant à la sécurité, à l'efficacité ou à l'ingrédient actif de l'apitegromab
** SRRK ajoute qu'elle prévoit de soumettre à nouveau sa demande une fois que les problèmes de l'installation auront été résolus
** À la dernière clôture, l'action a baissé de 24 % depuis le début de l'année
