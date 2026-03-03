Scholar Rock augmente après avoir prévu de soumettre à nouveau une demande d'autorisation pour un médicament contre les troubles musculaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Scholar Rock SRRK.O augmentent de 6,2 % à 46,16 $ avant le marché
** SRRK, dans son communiqué de résultats , indique qu'elle prévoit de soumettre à nouveau une demande de commercialisation de son médicament expérimental, l'apitegromab, pour traiter le trouble musculaire connu sous le nom d'atrophie musculaire spinale (SMA)
** La société indique que cette démarche fait suite à une réunion avec la FDA américaine et les installations de Catalent dans l'Indiana, à l'issue de laquelle l'organisme de réglementation a décidé qu'aucune autre mesure n'était nécessaire
** L'apitegromab s'est vu refuser l'approbation aux États-Unis après que l'organisme de réglementation des médicaments a constaté des problèmes découlant d'une inspection de routine de l'installation de remplissage et de finition de Catalent dans l'Indiana, qui appartient à Novo Nordisk
** SRRK mise sur l'apitegromab pour stimuler sa croissance et sa rentabilité
** Le médicament est également testé pour la préservation des muscles en cas d'obésité
** A la dernière clôture, l'action SRRK était en baisse de 1,3 % depuis le début de l'année
