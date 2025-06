Schneider : vers un retracement imminent des 230E information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Schneider se hisse vers 127E et se dirige vers un retracement imminent des 228E (résistance du 5 au 10 juin) pour bien finir le trimestre.

Au-delà, le titre pourrait viser 241,55E, l'ex zénith du 19 mars dernier.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 224,7500 EUR Euronext Paris +4,03%