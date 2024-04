Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : repart à l'assaut du zénith des 218E du 22 mars information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 12:49









(CercleFinance.com) - Schneider poursuit le rebond amorcé sur 204E et repart à l'assaut du zénith historique des 218E du 22 mars.

En cas de franchissement, le prochain objectif se situerait vers 232E puis 240E (résistance oblique long terme).





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +3.20%