Schneider: progresse dans ses objectifs de durabilité information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 17:16









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce que son programme Schneider Sustainability Impact (SSI) a atteint un score de 7,95 sur 10 au premier trimestre 2025, et cible un score annuel de 8,8/10.



L'entreprise assure avoir permis à ses clients d'éviter près de 700 millions de tonnes de CO₂, tout en réduisant de 42 % les émissions amont de ses 1000 principaux fournisseurs.



À ce jour, 56 millions de personnes ont bénéficié d'un accès à l'énergie. Plus de 200 initiatives locales lancées depuis 2021 se poursuivent, telles qu'un programme éducatif en STEM au Royaume-Uni.



' Ensemble, nous transformons l'ambition en action, pour faire de la durabilité une réalité pour tous', a souligné Chris Leong, directrice du développement durable chez Schneider Electric.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 211,400 EUR Euronext Paris -0,49%