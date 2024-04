Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: nouvelles solutions de mobilité électrique information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a présenté de nouvelles solutions de mobilité électrique pour relever les défis liés à l'adoption des véhicules électriques (VE).



Ces innovations rendront plus fiable, plus rapide et plus pratique la recharge des VE dans toutes les circonstances : à domicile, sur le lieu de travail et en déplacement.



EVlink Pro DC 180 kW est une solution de recharge évolutive pour les environnements commerciaux.

Schneider charge la nouvelle borne de recharge pour VE à domicile.



EcoStruxure EV Advisor est une plate-forme de gestion de la recharge pour VE qui améliore la disponibilité et les performances des bornes de recharge.



' Dévoilées lors de l'Innovation Summit de Schneider Electric, ces nouvelles solutions permettront aux opérateurs de gérer, surveiller et entretenir efficacement une infrastructure de recharge fiable, contribuant ainsi à répondre aux besoins anticipés de centaines de millions de connecteurs de recharge d'ici 2040 ' indique le groupe.



' Alors que la demande en stations de recharge augmente avec l'adoption grandissante des VE, il est primordial que nos clients restent aux commandes lorsqu'il s'agit de gérer leur propre infrastructure, ' a déclaré Nadège Petit, Directrice générale innovation de Schneider Electric.





