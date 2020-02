Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider-L'impact coronavirus est estimé à €300 millions Reuters • 20/02/2020 à 07:03









20 février (Reuters) - Schneider Electric SE SCHN.PA : * SCHNEIDER ELECTRIC - CA ANNUEL S'ÉLÈVE À EUR 27,16 MDS (CONSENSUS SCHNEIDER: EUR 27,08 MDS) * SCHNEIDER ELECTRIC - EBITA AJUSTÉ ANNUEL S'ÉLÈVE À EUR 4,24 MDS (CONSENSUS SCHNEIDER: EUR 4,20 MDS) * SCHNEIDER ELECTRIC - RÉSULTAT ANNUEL NET PART DU GROUPE S'ÉLÈVE À EUR 27,16 MDS (CONSENSUS SCHNEIDER: EUR 27,08 MDS) * SCHNEIDER ELECTRIC - L'IMPACT DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE EST POSITIF À HAUTEUR DE EUR 128 MILLION AU T4 (CONSENSUS SCHNEIDER: EUR 64 MILLION) * SCHNEIDER ELECTRIC - PROPOSE UN DIVIDENDE DE EUR 2,55 PAR ACTION, EN HAUSSE DE 8,5% CONTRE 2018 * SCHNEIDER ELECTRIC PRÉVOIT POUR 2020 UNE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA ENTRE 1% ET 3% * SCHNEIDER ELECTRIC RÉITÈRE SON AMBITION EN CE QUI CONCERNE LA MARGE POUR 2021 * SCHNEIDER ELECTRIC PRÉVOIT POUR 2020 UNE MARGE D'EBITA AJUSTÉ ENTRE 16,0% ET 16,3%, AVANT EFFET DE CHANGE ET IMPACT DES ACQUISITIONS * SCHNEIDER ELECTRIC POUR 2020 ESTIME UN IMPACT POSITIF DES DEVISES SUR LE CA AUTOUR DE EUR 400 MILLION (TAUX ACTUELS) * SCHNEIDER ELECTRIC RÉAFFIRME SON OBJECTIF DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA COMPRIS ENTRE +3% ET +6% EN MOYENNE SUR LA DURÉE DU CYCLE ÉCONOMIQUE * SCHNEIDER ELECTRIC - CORONAVIRUS: IMPACT AU T1 EST ESTIMÉ À ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS, PRINCIPALEMENT EN CHINE * SCHNEIDER ELECTRIC - CORONAVIRUS: LES FERMETURES D'USINES EN JANVIER ET FÉVRIER AURONT DES RÉPERCUSSIONS AU T1 * SCHNEIDER ELECTRIC - CORONAVIRUS: ANTICIPE QUE L'IMPACT SERA PRESQUE ENTIÈREMENT COMPENSÉ EN 2020, ESSENTIELLEMENT AU COURS DU S2 * SCHNEIDER ELECTRIC - LE RESTE DE L'ASIE-PACIFIQUE: ANTICIPE QUE L'INDE ET LES PAYS D'ASIE DU SUD-EST CONTINUENT D'ÊTRE DES MARCHÉS EN CROISSANCE Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris +0.41%