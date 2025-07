Schneider Electric: objectifs 2025 confirmés après un 1er semestre en ligne information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:15









(Zonebourse.com) - Schneider Electric a confirmé jeudi ses objectifs annuels après un premier semestre en ligne avec ses attentes, le groupe expliquant évoluer sur des marchés 'structurellement porteurs' malgré un environnement économique marqué par une incertitude accrue.



Le numéro un mondial des équipements électriques basse et moyenne tension indique avoir atteint des niveaux 'records' de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel sur les six premiers mois de l'année.



Son chiffre d'affaires semestriel ressort à 19,3 milliards d'euros, en croissance organique de 8%, pour un Ebita ajusté de 3,5 milliards d'euros, en hausse de 7% en données organiques.



Sa marge opérationnelle (Ebita) ajustée s'est cependant tassée à 18,2%, contre 18,6% un an plus tôt, en raison du récent renchérissement de l'euro.



En dépit de l'environnement géopolitique incertain du moment et des effets des droits de douane désormais entrés en vigueur, le groupe a réaffirmé ses objectifs pour 2025, à commencer par la perspective d'une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% pour 2025.



Son Ebita ajusté 2025 est quant à lui toujours attendu en hausse de 10% à 15%, avec une croissance organique de la marge comprise entre 50 et 80 points de base.



En Bourse, l'action Schneider s'inscrivait en baisse de 0,3% jeudi dans les premiers échanges, tandis que l'indice CAC 40 prenait 0,1%, ces annonces suscitant quelques prises de bénéfices peu appuyées alors que le titre a progressé de 11% sur le mois écoulé.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 234,6000 EUR Euronext Paris -1,92%