Schneider Electric : Moody's relève sa perspective à "Positive"

(AOF) - L’agence de notation Moody’s a modifié sa perspective sur le crédit de Schneider Electric de " stable " à " Positive " et confirme la note A3. Cela fait suite au changement effectué le 26 avril 2024 par S&P avec une augmentation de la notation à A/A1 avec une perspective stable.

"La perspective positive reconnaît la bonne croissance organique, l'amélioration continue des marges de Schneider et le maintien d'une forte génération de trésorerie, qui sont le reflet du renforcement du profil commercial de Schneider au cours des dernières années", a déclaré Matthias Heck, vice-président de Moody's Ratings - Senior Credit Officer et analyste en chef pour Schneider.

"La note pourrait être relevée au cours des prochains trimestres, si Schneider continuait à générer de forts niveaux de rentabilité, poursuivait des politiques d'allocation de capital conservatrices et restait prudent en termes de fusions-acquisitions, conduisant à des métriques d'effet de levier compatibles avec une note plus élevée", a ajouté Matthias Heck.

