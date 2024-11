Schneider Electric limoge son directeur général après des "désaccords"

( AFP / JOEL SAGET )

Le géant français des équipements électriques Schneider Electric a annoncé lundi mettre fin aux fonctions de son directeur général depuis un an et demi, l'Allemand Peter Herweck, après des "désaccords" sur "la mise en oeuvre de la feuille de route" de la société qui a réalisé des ventes record au troisième trimestre.

Le Français Olivier Blum, 54 ans, actuellement à la tête de l'activité Gestion de l'énergie du groupe, lui succède de manière "immédiate", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

"Le conseil d'administration a décidé de mettre fin aux fonctions de directeur Général de Peter Herweck suite à des désaccords dans la mise en œuvre de la feuille de route de la société à un moment d'opportunités significatives", a expliqué Schneider Electric.

Le groupe a confirmé mercredi dernier ses objectifs pour 2024 après une activité record au troisième trimestre, portée par les produits et services liés à la transition énergétique et numérique. Le chiffre d'affaires a progressé de 5,9% au cours de la période, à 9,3 milliards d'euros. Et il a atteint 27,5 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année.

Schneider Electric, qui avait relevé ses objectifs annuels au deuxième trimestre, table toujours sur une croissance à périmètre constant de son résultat brut d'exploitation (EBITA ajusté) en 2024 comprise entre 9% et 13%.

De bons résultats ternis par l'annonce le même jour d'une amende de 207 millions d'euros infligée par l'Autorité de la concurrence pour une entente entre fabricants et distributeurs de matériel électrique basse tension.

Ensemble, les quatre entreprises sanctionnées ont reçu pour 470 millions d'euros d'amende.

Peter Herweck était devenu directeur général du géant mondial en mai 2023, une consécration après 40 ans de carrière dans l'électricité, du changement de fusibles à la supervision des logiciels de gestion énergétique.