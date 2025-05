Schneider Electric: lance un écosystème d'IA 'durable' information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce le lancement d'une initiative pluriannuelle visant à créer un nouvel écosystème intégré pour la durabilité et la gestion de l'énergie, reposant sur l'intelligence artificielle agentique.



Ce système associera logiciels et expertise humaine pour automatiser les tâches complexes et optimiser les performances environnementales.



Julien Picaud dirigera le projet, qui s'appuiera notamment sur l'acquisition d'EcoAct.



La démarche inclut des solutions couvrant la décarbonation, la gestion des émissions et l'analyse de risques climatiques.



' Cette technologie nous permet de créer un effet multiplicateur où l'analyse complexe des données et les tâches sont automatisées, libérant ainsi nos clients pour qu'ils se concentrent sur les initiatives stratégiques et les innovations qui mènent à un impact plus important', a déclaré Steve Wilhite, président de la division durabilité chez Schneider Electric.







Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 221,2500 EUR Euronext Paris +1,89%