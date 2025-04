Schneider Electric fait grise mine après une panne de croissance en Europe

(AOF) - Logé à la dernière place de l'indice CAC 40, Schneider Electric dévisse de 7,21% à 201,45 euros après avoir hier soir réduit son objectif de marge annuelle et signé "un trimestre décevant", dixit Invest Securities. Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation a, par ailleurs, confirmé son objectif d'une croissance organique de l'Ebita ajusté 2025 ,comprise entre 10% et 15% et une amélioration de sa marge opérationnelle retraitée de 0,5 point à 0,8 point de pourcentage.

La société française a cependant précisé que son objectif implique une marge d'Ebita ajusté comprise entre environ 18,7% et 19%, " en incluant un effet de périmètre comprenant les transactions réalisées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles ". Fin février, Schneider Electric avait indiqué viser une marge d'Ebita ajusté située entre environ 19,2% et 19,5%.

Au titre de son premier trimestre, la société a enregistré une hausse organique de 7,4 % de son chiffre d'affaires, à 9,325 milliards d'euros, contre une progression de 8,9 % attendue.

" La déception provient de la division Gestion de l'Energie (+9,6% contre +11,1%), pénalisée par le ralentissement de la zone Europe de l'Ouest (-3,2% contre 6,1% attendu) qui n'est que partiellement compensé par la solide performance en Amérique du Nord et en Asie Pacifique", souligne Invest Securities, ajoutant que la division Automatismes Industriels est également légèrement inférieure aux attentes.

Le point rassurant soulevé par le bureau d'étude, concerne la "forte croissance du marché des centres de données", au-delà de 10%.

" L'actualité macroéconomique et géopolitique récente a ajouté un niveau d'incertitude supplémentaire à travers l'ensemble des marchés, y compris ceux sur lesquels nous opérons ", a commenté le directeur général, Olivier Blum. " Toutefois, nous sommes confiants quant à nos moteurs de croissance structurels, notamment l'électrification, l'automatisation et la digitalisation, qui restent au coeur des priorités de nos clients".

Depuis le début de l'année, l'action Schneider Electric recule de 16%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

-

- Producteur d’équipements pour la transformation énergétique, numéro 1 mondial dans l’électrification et la digitalisation et numéro 3 mondial dans l’automatisation ;

- Chiffre d'affaires de 38 Mds€, apporté par la division gestion de l’énergie pour près de 82 % des ventes) et les automatismes industriels pour 18 % ;

- Équilibre des revenus entre l’Amérique du nord pour 36 %, l’Asie-Pacifique pour 27 %, devant l’Europe de l’ouest pour 24 % et le reste du monde pour 13 % ;

- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;

- Capital éclaté (3,8 % pour les salariés, 2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Peter Herweck présidant le conseil de 16 administrateurs, Olivier Blum assurant la direction générale depuis début novembre.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires fondée sur un écosystème d’accélération de la croissance via les partenariats :

- production sur 4 grands hubs -Europe, Etats-Unis, Chine et Inde,

- renforcement de la digitalisation, du design à la maintenance et progression des offres digitales à 60-65 % en 2027 vs 57 % en 2024,

- hubs de données EcoStruxures et Connect 1 rassemblant les jumeaux industriels & énergétiques des clients, dopé par l’acquisition d’AVEVA,

- montée en puissance des ventes récurrentes dans le chiffre d’affaires, avec objectif de 80 % en 2027,

- innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up, soutenue par des efforts de R&D à 6 % des revenus, riche d’un portefeuille de 19 000 brevets et décuplée par les partenariats stratégiques ayant créé + 20 000 plateformes ;

- Stratégie environnementale visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :

- climat : 8/10 èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,

- ressources : 50 % de matières 1 ères durables et 100 % des emballages recyclés ;

- Situation financière saine avec une dette nette ramenée à 8,1 Mds€ face à 31,3 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 4,3 Mds€.

=/ Défis /=

- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels compensée par la multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;

- Intégration d’EcoAct et Planon (gestion de l’énergie) puis Motivair, spécialiste américain du refroidissement liquide, acquis pour 825 M$ à hauteur de de 75 % avec accord pour un contrôle total en 2027 ;

- Objectif 2025 : ventes en hausse de 7 à 10 % et marge opérationnelle de 19,6 % à 20,1 % ;

- Ambitions 2027 : hausse annuelle des revenus entre 7 et 10 %, soit un total de 50 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 3,90 € en hausse pour la 15 ème année consécutive.