Schneider Electric et Digital Realty développent l'économie circulaire dans les centres de données

(AOF) - Schneider Electric s'est associé à Digital Realty (fournisseur mondial de solutions de data centers) pour mettre en œuvre une initiative d'économie circulaire dans son data center Paris 5 (PAR5). Le projet vise à prolonger et à maintenir la durée de vie des systèmes critiques de PAR5, y compris son équipement électrique Schneider Electric basse tension et moyenne tension, son appareillage de commutation et ses alimentations sans interruption triphasées, conformément aux engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de Digital Realty.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.